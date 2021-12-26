Житель Аткарского района лишился дома из-за неисправной проводки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 25 декабря, житель Аткарского района Саратовской области лишился дома из-за неисправной проводки. Здание было полностью объято пламенем.
Возгорание было зафиксировано в 14:08 в селе Большая Осиновка. На пульт дежурного сообщили, что горит частный кирпичный дом на улице Перспективная. Площадь пожара составила 108 квадратных метров.
Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали два пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
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