В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек за сутки. Сегодня, 26 декабря, оперштаб предоставил последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки скончались 11 человек: девять женщин и двое мужчин в возрасте от 66 до 85 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 989 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 131 555 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.