В Саратовской области от коронавируса умерли 11 человек за сутки. Сегодня, 26 декабря, оперштаб предоставил последние данные по смертности в регионе.
За прошедшие сутки скончались 11 человек: девять женщин и двое мужчин в возрасте от 66 до 85 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 989 жителей региона.
Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 131 555 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.