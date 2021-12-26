На пожаре в Александровом Гае у подростока обгорели руки, а 37-летний мужчина погиб

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 26 декабря, на пожаре в Александровом Гае подросток получил ожоги кистей, а 37-летний мужчина погиб.

Возгорание произошло в 1:43. Горел частный кирпичный одноэтажный дом на улице Привокзальной. В результате пожара погиб 37-летний мужчина, а также пострадал 15-летний подросток. Мальчик госпитализирован с ожогами кистей рук 7 процентов.

На месте работает следственно-оперативная группа. На тушение выезжали 3 пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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