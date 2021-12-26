В Саратове пять водителей выгоняли мальчика на мороз из маршруток

Ребенка высадили на мороз

В Саратове пять водителей выгоняли мальчика, у которого не было наличных денег, на мороз из своих маршруток. Об этом вопиющем случае рассказывает защитница прав саратовских детей Татьяна Загородняя в своем Инстаграме.

11-летнего мальчика высадили из маршрутки на мороз. На улице в тот момент было -17 градусов. Водитель маршрутки № 61 отказался везти ребенка без наличных денег. Деньги у мальчика были на карточке, но водитель выгнал его, мотивируя это тем, что терминал не работает. Всего школьнику так отказали пять водителей. Теперь проводится проверка обстоятельств этого случая.

Общественница напомнила, что по закону водитель общественного транспорта не имеет права отказывать в проезде безбилетным детям до 16 лет.

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