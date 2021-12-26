Чистка улиц в Саратове
Дороги Саратова ночью чистили 211 машин. Снегопад в городе продлился более 12 часов, об этом пишет в своем Инстаграме Михаил Исаев.
- Коммунальные службы постоянно чистят дороги. Ночью на улицах было 211 единиц техники. Работы продолжаются, - пишет мэр Саратова.
Проблемные адреса можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 659-659.
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