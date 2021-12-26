Под Саратовом «Нива» слетела с обледеневшей дороги и врезалась в дерево

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 25 декабря, в Саратовском районе «Нива» слетела с обледеневшей дороги и врезалась в дерево.

Авария случилась в 22:00 на пятом километре подъезда к селу Константиновка. 41-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и слетел в кювет. Машина врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель и его 57-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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