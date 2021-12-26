В Заводском отключили воду из-за замены пожарного гидранта

Сегодня, 26 декабря, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду из-за замены пожарного гидранта, об этом сообщает ООО «КВС».

Гидрант необходимо заменить по адресу Крымская, 19. Из-за проведения работ без воды остались абоненты по адресам Крымская, 21, 23, 25.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к 17:00.

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