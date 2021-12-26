На сегодня, 26 декабря, в Саратовской области еще 311 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего COVID-19 заразились 131 555 саратовцев. Выздоровело с начала эпидемии 118 364 человека, за сутки — 509. В стационарах региона остаются 1 364 человека, на амбулаторном лечении еще 7 017.
В Саратове зарегистрировано 157 новых случаев коронавируса, в Энгельсском районе — 37, в Балаковском прибавилось 25 зараженных, в Балашовском —26, в Саратовском заразились еще 11 человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 7;
- 7-14 лет – 15;
- 15-19 лет – 11;
- 20-29 лет – 36;
- 30-39 лет – 52;
- 40-49 лет – 42;
- 50-59 лет – 44;
- старше 60 – 104.
С пневмонией поступили 59 человек, с признаками ОРВИ — 251, один пациент переносит заболевание без симптомов.
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