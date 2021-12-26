Ночью в Саратове будет жуткий мороз

Сегодня, 26 декабря, снегопад в Саратове прекратился. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от -8 днем и -24 к ночи. По ощущениям будет до -28 градусов. Небо затянуто плотными облаками, но к вечеру небо станет яснее. Дует слабый северо-западный ветер.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами небольшой снег, в отдельных районах Левобережья будет мокрый снег. Ветер дует северо-западный, его скорость составляет 5-10 м/с. Температура колеблется от -5 до -10 градусов. В северной половине региона столбик термометра днем опустится до -15 градусов, в Левобережье до нуля. На дорогах снежные заносы.

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