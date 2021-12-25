Фото: СУ СК по Саратовской области

Под Вольском засидевшегося гостя закололи ножом. Теперь 53-летнего нерадушного хозяина задержали за убийство. Такую историю рассказали в СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в селе Терса на улице Коммунистическая в ночь с 22 на 23 декабря. 53-летний житель села был у себя дома и выпивал со своим 43-летним приятелем. В какой-то момент мужчины поссорились. Хозяин жилища попросил товарища уйти, но тот демонстративно отказался. Разозлившись на неуступчивого гостя, хозяин дома ударил его ножом в грудь. Мужчина умер на месте.

53-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Он раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.

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