Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 25 декабря, два жителя Саратова пострадали при столкновении автобуса с ВАЗом, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 19:00 около дома по адресу Шехурдина, 4/5 корпус 1. Автобус марки Mercedes столкнулся с ВАЗ-2113, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель легкого автомобиля, а также 28-летний пассажир автобуса.

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