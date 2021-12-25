Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 декабря 2021 18:39

Два жителя Саратова пострадали при столкновении автобуса с ВАЗом

Авария на заснеженной дороге
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 25 декабря, два жителя Саратова пострадали при столкновении автобуса с ВАЗом, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 19:00 около дома по адресу Шехурдина, 4/5 корпус 1. Автобус марки Mercedes столкнулся с ВАЗ-2113, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель легкого автомобиля, а также 28-летний пассажир автобуса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.