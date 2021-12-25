В Октябрьском районе скончалась директор школы № 95

Ирина Пархоменко

Вчера, 24 декабря, в Октябрьском районе Саратова скончалась директор школы № 95 с углублённым изучением отдельных предметов. Ирине Пархоменко было 50 лет. Она скончалась после тяжелого заболевания.

Ирина Пархоменко трудилась в Октябрьском районе 10 лет: 2 года была руководителем аппарата районной администрации и восемь лет директором школы.

Школа № 95 вошла в ТОП-500 образовательных организаций в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития», а также в Национальный реестр «Ведущие образовательные организации 2017». Педагоги учреждения стали победителями и призерами конкурсов «Педагогический дебют» и «Учитель года».

Директор встречалась с ветеранами труда и ВОВ, тружениками тыла, жителями Октябрьского района и молодым поколением в рамках акции «Связь поколений».

Администрация района выражает свои соболезнования родным и близким.

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