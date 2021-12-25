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Общество25 декабря 2021 18:12

В Красноармейском районе нашли замерзшего насмерть дедушку

Покойному был 71 год
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня днем, 25 декабря, в Красноармейском районе Саратовской области нашли замерзшего насмерть дедушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел в селе Нижняя Банновка на улице Песочной. Местные жители нашли тело 71-летнего селянина.

Организована доследственная проверка. Следователи предполагают, что мужчина замерз насмерть.

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