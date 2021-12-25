В Красноармейском районе нашли замерзшего насмерть дедушку

Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня днем, 25 декабря, в Красноармейском районе Саратовской области нашли замерзшего насмерть дедушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.
Инцидент произошел в селе Нижняя Банновка на улице Песочной. Местные жители нашли тело 71-летнего селянина.
Организована доследственная проверка. Следователи предполагают, что мужчина замерз насмерть.
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