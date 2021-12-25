Детский сад в Энгельсе

В Энгельсе достроили новый детский сад. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает правительство Саратовской области.

Учреждение на 240 мест станет первым из девяти строящихся детсадов в регионе в этом году. Сад будет разделен на 11 групп, в том числе четыре группы (80 детей) для возраста от 1,5 до 3 лет. У детского сада будет бассейн, котельная и пищеблок с современным оборудованием.

Детский сад откроет двери для воспитанников в начале 2022 года. За четыре года в Энгельсском районе построили 14 детских садов и две школы в рамках нацпроектов.

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