Самолеты из-за метели и ветра не могут сесть в аэропорту "Гагарин"

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Зампред Александр Соловьев вечером 25 декабря подвел предварительные итоги начала снегопада в Саратовской области.

В регионе закрыто движение на федеральных трассах, самолеты отправлены для посадки в другие регионы.

Все из-за того, что низовая метель ухудшила видимость почти до нуля, а порывы ветра до 20 метров в секунду не позволяют технике во-время расчищать трассы – их снова заметает сугробами.

По данным Соловьева, из-за неблагоприятных погодных условий отправлены на запасные аэропорты в Волгоград и Ульяновск два авиарейса из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Россия».

На дорогах региона работают более 450 единиц спецтехники, но это не позволяет справляться с ненастьем.

- Обстановка на дорогах крайне непростая, возникают массовые заторы.

Приостановлено движение большегрузов в Саратовском, Татищевском, Балашовском, Калининском районах до особого распоряжения. Также приостановлены пассажирские перевозки.

По данным на 20:00 в Саратове работает 173 единицы уборочной техники, 68 рабочих. В Саратовском районе - 29 единиц техники и 32 рабочих.

В Энгельсском районе проезд на дорогах не затруднён, работают 62 единицы техники.

В Петровском районе работает 15 спецмашин и 16 человек. Затор образовался на дороге Петровск-Осметовка, на месте работает техника для его устранения.

В Хвалынском районе движение на федеральной автодороге Р-228 затруднено между 83 км и 87 км, открыта только одна полоса движения. Работает 13 снегоуборочных машин.

В Аркадакском районе работает 14 единиц техники, основные дороги расчищены, частично занесены подъезды к деревням. Ведутся работы по расчистке.

В Балашовском районе работает 27 едини техники, федеральная и районные дороги закрыты для грузового и пассажирского транспорта, кроме населённых пунктов Хоперское и Репное.

На трассе около станции Сенная образовалась пробка длиной 7 км из-за аварии. Грузовой автомобиль развернуло на дороге. На данный момент ситуация нормализовалась.

В Ртищевском районе федеральные трассы расчищают 10 единиц техники, ещё три обеспечивают подъезд к населённым пунктам, - рассказал Соловьев.

Он напомнил, что сейчас настоятельно рекомендуется воздержаться от любых поездок на машинах. В случае ЧП необходимо обращаться за помощью по телефону 112.

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