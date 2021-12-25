Семью с ребенком спасли из съехавшего в кювет автомобиля в Энгельсском районе

Фото Саратовского облспаса
Вечером 25 декабря на трассе Энгельс-Маркс, у поворота на село Генеральское в легковом автомобиле застрялди в снегу три человека – мужчина, женщина и ребенок.
Машина в условиях почти нулевой видимости съехала в кювет.
Как уточнили в областной службе спасения, никто не пострадал, однако людям грозил риск замерзнуть.
Спасатели выехали на эвакуацию ребенка семи лет и его мамы. В результате в ближайший пункт жизнеобеспечения доставили 40-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и семилетнюю девочку.
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