Семью с ребенком спасли из съехавшего в кювет автомобиля в Энгельсском районе

Фото Саратовского облспаса

Вечером 25 декабря на трассе Энгельс-Маркс, у поворота на село Генеральское в легковом автомобиле застрялди в снегу три человека – мужчина, женщина и ребенок.

Машина в условиях почти нулевой видимости съехала в кювет.

Как уточнили в областной службе спасения, никто не пострадал, однако людям грозил риск замерзнуть.

Спасатели выехали на эвакуацию ребенка семи лет и его мамы. В результате в ближайший пункт жизнеобеспечения доставили 40-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и семилетнюю девочку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.