В Саратовской области закрыты для проезда еще две трассы

Закрыты из-за метели федеральные дороги в Саратовской области

С 18:30 сегодня, 25 декабря, временно прекращено движение для всех видов транспорта на участке км 047+000 по км 425 + 295 а/д Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград Саратовской области.

Сейчас здесь практически полное отсутствие видимости, метет низовая метель, порывы ветра достигают 20 м/с.

С 19:00 по этим же причинам прекращено движение пассажирского и грузового транспорта на участке км 272 +000 по км 576 + 000 а/д А-298 Р-208 Тамбов – Пенза - Саратов – Пристанное – Ершов - Озинки – граница с Казахстаном.

В итоги закрыты трассы на территории Ртищевского, Екатериновского, Аткарского, Татищевского, Саратовского, Энгельсского, Советского, Федоровского, Ершовского, Дергачевского, Озинского районов Саратовской области

Дороги закрыты для проезда до особого распоряжения.

Ранее была закрыта из-за метели федеральная дорога на Балашов.

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