Спасатели в Саратовской области вытащили детей из снежного плена на трассе

Фото облспаса Саратовской области

В Саратовской области региональные спасатели пришли на помощь замерзающим детям 8 и 12 лет у села Кистендей Аркадакского района. Там легковой автомобиль застрял в снежном заносе.

Специалисты облспаса добрались до застрявшей машины, в служебном автомобиле обогрели детей, после того, как вызванный трактор прочистил дорогу, детей передали родителям.

Напомним, региональное ГИБДД предупреждала об опасности заносов на дорогах и рекомендовала на ближайшие сутки воздержаться от выезда из населенных пунктов.

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