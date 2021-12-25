Погибшего водителя вырезали из остатков машины после столкновения с фурой под Балаково

Смертельное ДТП 25 декабря под Балаково
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Днем 25 декабря 27-летний мужчина погиб в ДТП под Балаково.
Столкновение двух машин произошло в 16.20 в Балаковском районе на трассе P-229 недалеко от подъезда к городу Балаково, на втором километре дороги на городскую свалку - уточнили в областной ГИБДД.
Врезались фура МАN и легковой Ford Mondeo. Водитель легковушки погиб на месте аварии. 35-летний водитель фуры не пострадал
Специалисты обласпаса, которые прибыли на место ДТП, вырезали тело погибшего из остатков машины с помощью гидравлического инструмента.
Останки водителя переданы следственно-оперативной группе.
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Фото: Саратовская областная служба спасения
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