В Ртищево мать с девочкой отравились угарным газом

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В больницу Ртищево скорая помощь привезла 40-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь с признаками отравления угарным газом.

В квартире также находился годовалый ребенок, он не пострадал, как сообщили в региональном СУ СКР.

ЧП произошло 25 декабря в доме на улице Суворова в Ртищево Саратовской области. Коло двух часов дня девочка потеряла сознание, а мать почувствовала себя плохо. Приехавший домой глава семьи вызвал скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать обеих с подозрениями на отравление окисью углерода (продукты горения). В региональном СУ СКР, которое проводит проверку по этому случаю, сообщили, что в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- В ходе осмотра было установлено, что воздухозаборная труба напольного котла имела признаки обледенения, в результате чего угарный газ поступал внутрь помещения дома, - сообщили в СКР.

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