На трассе в Саратовской области образовалась многокилометровая пробка

Затор на трассе в Саратовской области растянулся на несколько километров

В результате ДТП в Саратовской области образовалась 7-километровая пробка на трассе в Воскресенском районе. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Он заметил, что коро дорожный затор будет устранен.

- Всем автомобилистам при выезде из населенных пунктов рекомендую иметь достаточное количество топлива, предусмотреть его запас, а также по возможности обеспечить наличие в дороге еды и медикаментов. Сегодня из-за снегопада и сильных порывов ветра на дорогах возможно образование переметов. - заметил Юрий Юрин.

ОГУ "Безопасный регион" поручено на особом контроле держать обращения по проезду к населенным пунктам, о происшествиях на дорогах.

Напомним, сегодня уже закрыта для проезда из-за метели трасса на Балашов.