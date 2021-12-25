В Саратове из-за метели развернули оперативный штаб

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В Саратове из-за начавшейся сильной метели и снегопада мэр Исаев поручил заместителю Дмитрию Алексееву развернуть оперативный штаб.

Сразу после окончания осадков, которые по прогнозам синоптиков продолжатся и завтра, коммунальщики обязаны провести расчистку магистралей, тротуаров, остановок общественного транспорта и конечных пунктов.

Главам районных администраций совместно с комитетом по ЖКХ поручено круглосуточно вести работу с управляющими компаниями по очистке дворов и кровель.

«Транспортное управление» и СГЭТ обязали мониторить работы общественного транспорта. Также на особый контроль мэр поручил главам районов города взять состояние сетей и аварии на них.

Завтра утром Михаил Исаев собирается провести онлайн совещание с докладами ответственных о проведенной работе и планах.

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