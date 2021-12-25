Возле католического собора в центре Саратова сбили женщину

ДТП на перекрестке Мичурина и Октябрьской
Фото: ГИБДД по Саратову
В центре Саратова под колеса машины попала женщина.
ДТП случилось на перекрестке улиц Мичурина и Октябрьская, возле католического собора Петра и Павла.
По предварительным данным городской ГИБДД, примерно в 16.50 у дома № 131 по Мичурина 33-летний водитель LADA Priora сбил пешехода, 39-летнюю женщину.
Прибывшими медиками скорой пострадавшая госпитализирована.
ДТП произошло у католического собора
Фото: ГИБДД по Саратову
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