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Происшествия25 декабря 2021 14:29

Возле католического собора в центре Саратова сбили женщину

Пострадавшая попала в больницу
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ДТП на перекрестке Мичурина и Октябрьской

ДТП на перекрестке Мичурина и Октябрьской

Фото: ГИБДД по Саратову

В центре Саратова под колеса машины попала женщина.

ДТП случилось на перекрестке улиц Мичурина и Октябрьская, возле католического собора Петра и Павла.

По предварительным данным городской ГИБДД, примерно в 16.50 у дома № 131 по Мичурина 33-летний водитель LADA Priora сбил пешехода, 39-летнюю женщину.

Прибывшими медиками скорой пострадавшая госпитализирована.

ДТП произошло у католического собора

ДТП произошло у католического собора

Фото: ГИБДД по Саратову

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