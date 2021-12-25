Снегопады и метели: Что ждет Саратовскую область в воскресенье 26 декабря

Саратов завалит и заметет снегом

Сильные снегопады и порывисты ветер в Саратовской области задержатся еще как минимум на один день. В Воскресенье саратовский гидрометцентр обещает усиление ветра до 25 метров в секунду.

Кроме этого на с ночи 25 на 256 декабря, а также в воскресенье днем регион ждет сильный снег. С учетом ветра ожидается метель.

На дорогах ситуация по-прежнему сложная – вероятны заносы и закрытия трасс.

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