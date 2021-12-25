После долгого простоя и двух разбившихся рабочих в Марксе достроили детский цирк «Арт-Алле»

Цирк в Марксе

В Марксе достроено здание для знаменитой детской цирковой студии «Арт-Алле». Сейчас идет монтаж специализированного оборудования, установка мебели. Первое представление в новом цирке обещают уже во второй половине января. Об этом сообщили губернатору Валерию Радаеву, который приехал 25 декабря на объект с контрольным визитом.

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- Мы взяли на себя обязательства достроить дом для цирковой студии, который многие годы стоял недостроенным. Его строительство началось более 15 лет назад, но приостанавливалось в связи с отсутствием финансирования. В 2020 году объект вошел в областную программу, строительные работы были возобновлены, - напомнил Радаев.

В новом цирке находятся большой зрительный зал для массовых мероприятий, тренировочный и гимнастический залы, оснащенные специальным оборудованием. В разработке дизайн-проекта участвовала сама студия «Арт-Алле».

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Напомним, цирк строился с задержкой по срокам и губернатору, а также представителям других ветвей власти неоднократно приходилось вмешиваться в процесс, для его ускорения.

В июне 2021 года на стройке цирка произошел несчастный случай - двое каменщиков упали с большой высоты и получили тяжелые травмы.

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