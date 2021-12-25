В Саратове вандалы снова повредили памятную стену Олега Табакова

Стена памяти Табакова лишилась нескольких фото, другие обезображены

В Саратове в очередной раз пострадала импровизированная стена памяти Олега Табакова, которая размещена на Театральной площади, недалеко от скульптурной композиции, посвященной мэтру.

На видео, которые прислали в паблик "Володин.Саратов", снова зафиксированы сорванные и испорченные фото.

- Почему те, кто должен отвечать за сохранность, не делают этого? – спрашивают жители.

Мэр Саратова Исаев, в чью зону ответственности входит этот объект уже заметил в ответ на публикацию в своем инстаграм, что "акты вандализма в отношении данного объекта совершались неоднократно, каждый раз районная администрация проводит восстановительные работы".

Администрации Волжского района поручено усилить контроль за содержанием памятной композиции, установить видеонаблюдение и совместно с полицией осуществлять поиск тех, кто разломал композицию.

Мэр пообщал, что фотографии восстановят на следующей неделе.

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