В Саратове началась метель

. Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 25 декабря, погода в Саратове стремительно ухудшается. Началась метель, о чем предупреждает Саратовский Гидрометцентр.

Сегодня и завтра, 26 декабря в регионе ожидается усиление ветра до 25 м/с.

Синоптики также обещают сильный снег, метель. Напомним, из-за заносов на дорогах перекрыта трасса Саратов-Балашов и другие важные участки.

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