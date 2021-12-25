В Саратове началась метель

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Фото: Наталия Калинина
Сегодня, 25 декабря, погода в Саратове стремительно ухудшается. Началась метель, о чем предупреждает Саратовский Гидрометцентр.
Сегодня и завтра, 26 декабря в регионе ожидается усиление ветра до 25 м/с.
Синоптики также обещают сильный снег, метель. Напомним, из-за заносов на дорогах перекрыта трасса Саратов-Балашов и другие важные участки.
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