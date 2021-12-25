Саратовские главврачи оценили новую инфекционную больницу

Врачи вместе с председателем правительства области осмотрели новую инфекционную больницу в Елшанке

В новой инфекционной больнице Саратова, которая построена с нуля в Елшанке, 25 декабря прошла экскурсия для главврачей саратовских больниц.

Специалисты особенно высоко оценили лабораторию. По словам главного врача Областной клинической больницы Елены Стифоровой, лаборатория для больницы - одна из самых важных составляющих. Оснащение лаборатории нового инфекционного центра позволит сократить время исследования до нескольких часов.

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- Провели небольшую экскурсию по всему зданию, показали палаты, здесь они представлены в виде Мельцеровских боксов (доступ для пациентов только с улицы). Для сотрудников здесь предусмотрены все условия, в том числе для временного проживания, - поделился в своем инстаграм председатель правительства области Роман Бусаргин, который организовал эту экскурсию.

Строительство больницы в Елшанке уже завершено, ведутся пуско-наладочные работы и установка медицинского оборудования.

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Этот центр позволит разгрузить остальные медучреждения от работы с инфекционными больными, в первую очередь, коронавирусными, и перейти на работу с плановыми пациентами.

Напомним, инициативу по строительству больницы в Елшанке выдвинул председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, поддержку в реализации проекта оказало региону Правительство РФ.

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