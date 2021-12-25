В Саратове пострадали два пассажира столкнувшегося с КамАЗом троллейбуса

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 25 декабря, в Саратове произошло ДТП: пострадали два пассажира столкнувшегося с КамАЗом троллейбуса.
По предварительным данным, авария случилась в 11:30 на улице Тархова около дома № 3Г. КамАЗ столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 10.
В аварии пострадали два пассажира троллейбуса: 62-летней мужчина и 42-летняя женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.
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