В Саратове пострадали два пассажира столкнувшегося с КамАЗом троллейбуса

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 25 декабря, в Саратове произошло ДТП: пострадали два пассажира столкнувшегося с КамАЗом троллейбуса.

По предварительным данным, авария случилась в 11:30 на улице Тархова около дома № 3Г. КамАЗ столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 10.

В аварии пострадали два пассажира троллейбуса: 62-летней мужчина и 42-летняя женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

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