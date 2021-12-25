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Происшествия25 декабря 2021 10:56

В Саратове пострадали два пассажира столкнувшегося с КамАЗом троллейбуса

Авария произошла на Тархова
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 25 декабря, в Саратове произошло ДТП: пострадали два пассажира столкнувшегося с КамАЗом троллейбуса.

По предварительным данным, авария случилась в 11:30 на улице Тархова около дома № 3Г. КамАЗ столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту № 10.

В аварии пострадали два пассажира троллейбуса: 62-летней мужчина и 42-летняя женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

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