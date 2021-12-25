В Пугачевском районе из-за неисправной проводки загорелась крыша дома

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 24 декабря, в Пугачевском районе Саратовской из-за неисправной проводки загорелась крыша дома. Пожар случился в селе Давыдовка.

Сообщение о пожаре поступило в 17:45 с улицы Лесная. Горел частный деревянный дом, огонь был виден в районе крыши. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Предположительно, причиной пожара стала неисправная проводка. На тушение выезжали два пожарных расчёта, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

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