В Саратове десятки домов, поликлиника и три детских сада остались без отопления

В Саратове перекрыли отопление и горячую воду

Сегодня, 25 декабря Саратове десятки домов, поликлиника и три детских сада остались без отопления. Региональный филиал ПАО «Т Плюс» проводит массовое отключение.

С 10:00 идут ремонтные работы в районе пересечения улицы Степана Разина и Большой Казачьей. Их планируется закончить к 22:00. На время работ без горячей воды и отопления остались следующие адреса:

- Аткарская, 66А, 72, 88

- Астраханская, 107, 113/331

- Большая Горная, 337, 339, 353, 357, 359

- Железнодорожная, 43/55, 96, 96А

- Зарубина, 176, 180/182, 186

- Кутякова, 156А

- Московская, 160

- Посадского, 271, 272, 273, 276, 302, 308, 320, 322

- Степана Разина, 62/76, 75, 75А, 75Б, 78, 80, 87, 93

- Университетская, 65/73, 75/77, 85, 87, 89

СГУ им. Н.Г. Чернышевского ул. Большая Казачья, 120

СГУ им. Н.Г. Чернышевского кор. №6 ул. Московская, 161

СГУ им. Н.Г. Чернышевского ул. Университетская, 59.

Поволжский институт им. П.А.Столыпина-филиал ПАГС (общежитие) ул. Московская, 164

Саратовская городская поликлиника №2 ул. Железнодорожная, 61/69

СВКИ ВВ МВД России ул. Московская, 158

Детский сад №55 ул. Степана Разина, 85

Детский сад комбинированного вида №136 ул. Степана Разина, 89

Детский сад компенсирующего вида №137 ул. Зарубина, 186А

Прогимназия №237 «Семицветик» Посадского, 308А

СХУ им. А.П.Боголюбова ул. Университетская, 59

На время проведения работ также будет перекрыто движение автотранспорта и троллейбусов маршрутов №5, №5А и №10. С 9:00 сегодня, 25 декабря, до 9:00 завтра, 26 декабря.

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