В Саратове десятки домов, поликлиника и три детских сада остались без отопления

В Саратове перекрыли отопление и горячую воду
Сегодня, 25 декабря Саратове десятки домов, поликлиника и три детских сада остались без отопления. Региональный филиал ПАО «Т Плюс» проводит массовое отключение.
С 10:00 идут ремонтные работы в районе пересечения улицы Степана Разина и Большой Казачьей. Их планируется закончить к 22:00. На время работ без горячей воды и отопления остались следующие адреса:
- Аткарская, 66А, 72, 88
- Астраханская, 107, 113/331
- Большая Горная, 337, 339, 353, 357, 359
- Железнодорожная, 43/55, 96, 96А
- Зарубина, 176, 180/182, 186
- Кутякова, 156А
- Московская, 160
- Посадского, 271, 272, 273, 276, 302, 308, 320, 322
- Степана Разина, 62/76, 75, 75А, 75Б, 78, 80, 87, 93
- Университетская, 65/73, 75/77, 85, 87, 89
СГУ им. Н.Г. Чернышевского ул. Большая Казачья, 120
СГУ им. Н.Г. Чернышевского кор. №6 ул. Московская, 161
СГУ им. Н.Г. Чернышевского ул. Университетская, 59.
Поволжский институт им. П.А.Столыпина-филиал ПАГС (общежитие) ул. Московская, 164
Саратовская городская поликлиника №2 ул. Железнодорожная, 61/69
СВКИ ВВ МВД России ул. Московская, 158
Детский сад №55 ул. Степана Разина, 85
Детский сад комбинированного вида №136 ул. Степана Разина, 89
Детский сад компенсирующего вида №137 ул. Зарубина, 186А
Прогимназия №237 «Семицветик» Посадского, 308А
СХУ им. А.П.Боголюбова ул. Университетская, 59
На время проведения работ также будет перекрыто движение автотранспорта и троллейбусов маршрутов №5, №5А и №10. С 9:00 сегодня, 25 декабря, до 9:00 завтра, 26 декабря.
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