С подрядчика в сквере Марины Расковой взыскали 237 тысяч неустойки

Суд взыскал с подрядчика, выполнявшего работу по скверу Марины Расковой в Заводском районе Саратова 237 тысяч рублей неустойки. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Саратовской области.

Администрация района обратилась в суд из-за того, что саратовская фирма ООО «Грин Вэй» нарушила сроки выполнения работ по муниципальному контракту. Цена Контракта составляет 22 миллиона 265,5 тысяч рублей. Работы должны были выполнять с 1 августа 2020 по 10 сентября этого же года. Однако в результате контракт был просрочен на 71 день: с 11 сентября по 20 ноября.

Суд признал требования администрации Заводского района о выплате неустойки обоснованными и обязал подрядчика выплатить 237 тысяч 128,33 рубля.

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