В двух районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 25 декабря, в двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе авария произошла на линии водопровода по адресу 4-я Прокатная, 20. До 16:00 без воды остались 4-я Прокатная, 15, 17, 19, а также Студёная, 3, 5, 9, 11 и Ламповая.

В Заводском районе произошло повреждение трубы по адресу улица Хомяковой, 20. До 1:00 без воды остались следующие абоненты: улица Хомяковой от Ново-Крекингской до Санаторного проезда, Брянская, Южно-Зеленая, Санаторный проезд,1-й Акмолинский проезд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.