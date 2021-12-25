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Происшествия25 декабря 2021 8:45

На трассе под Саратовом женщина погибла в аварии

В Саратовском районе произошли два смертельных ДТП за сутки
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 25 декабря, в Саратовском районе произошли два смертельных ДТП за сутки. Ранее мы сообщали о трагической гибели шестилетнего мальчика в Лысогорском районе, а теперь стало известно об аварии, унесшей жизнь женщины. Напомним, в связи со снегопадом, ГИБДД предупреждает водителей об опасности и просит быть аккуратнее на дорогах.

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:33 на 338 километре трассы Сызрань-Саратов. Автомобиль Kia, за рулем которого сидел 35-летний мужчина, столкнулся с УАЗом «Патриот» с 55-летним водителем.

В аварии погибла пассажирка Kia. Она скончалась на месте. Водители обеих машин, а также пассажирка УАЗа доставлены в больницу.

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