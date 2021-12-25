Шестилетний мальчик погиб в разорванном пополам ВАЗе под Саратовом

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 25 декабря, в Лысогорском районе Саратовской области «четырнадцатую» разорвало пополам. В аварии погиб шестилетний мальчик, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 10:15 на подъезде к Саратову. ВАЗ-2114 с 41-летним водителем столкнулся с автомобилем Geely, за рулем которого сидел 33-летний молодой человек.

В результате ДТП погиб шестилетний мальчик из отечественного автомобиля. Водитель ВАЗ-2114, его 38-летняя пассажирка, а также водитель китайской иномарки доставлены в больницу.

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