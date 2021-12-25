Инцидент разрешился благополучно

Вчера вечером, 24 декабря, самолет Саратов-Москва подал сигнал бедствия из-за разгерметизации в воздухе. Появились подробности инцидента.

В 14:24 по Москве в Столичной воздушной зоне произошло ЧП. В районе НАТОП экипаж воздушного судна доложил о разгерметизации и запросил разрешение на снижение, а также включил сигнал бедствия. В 15:07 посадка благополучно совершилась, пострадавших не было.

ЧП случилось с Боингом 737, рег/VP-BND, на рейсе SBI1236 Саратов - Москва (Домодедово). Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирь».

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