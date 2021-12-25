В Саратовской области еще восемь человек умерли от коронавируса. Сегодня, 25 декабря, оперштаб опубликовал последние данные о смертности в регионе.

За прошедшие сутки скончались восемь человек: пятеро женщин и трое мужчин в возрасте от 68 до 83 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 978 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 131 244 человека, 321 из них узнали свой диагноз за последние сутки.

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