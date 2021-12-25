В Саратовской области еще 321 человек заразился коронавирусом

Сегодня, 25 декабря, в Саратовской области зарегистрирован 321 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 заразились 131 244 жителей региона. Выздоровело с начала эпидемии 117 855 человек, за сутки — 529. В стационарах области остаются 1 436 человека, на амбулаторном лечении еще 7 223.

В Саратове зарегистрировано 164 новых случая, в Энгельсском районе — 39, в Балаковском прибавилось 28 пациентов, в Балашовском —17, в Самойловском заразились еще 10 человек.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 14;

- 7-14 лет – 14;

- 15-19 лет – 14;

- 20-29 лет – 35;

- 30-39 лет – 52;

- 40-49 лет – 54;

- 50-59 лет – 47;

- старше 60 – 91.

С пневмонией поступили 65 человек, с признаками простуды — 245, 11 пациентов переносят заболевание без симптомов.

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