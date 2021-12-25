В Заводском районе девушка пострадала в аварии с ГАЗелью

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 декабря, в Заводском районе Саратова девушка пострадала в аварии с ГАЗелью, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла около 15:00 напротив дома № 1 по улице Лесная. «Лада Приора», за рулем которой находилась 20-летняя девушка, столкнулась с автомобилем ГАЗ-3302 с 57-летним водителем.

В результате ДТП водитель «Приоры» получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.

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