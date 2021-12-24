В Саратове пожарные расчеты тушили дом на две семьи

Дым и пламя взметнулись над 2-м Увекским проездом в Саратове сегодня, 24 декабря, около половины шестого вечера.

В региональном МЧС сообщили, что сигнал о пожаре в двухквартирном одноэтажном доме №6 поступил им в 17.41.

Уже к 18.59 пожар был локализован, производилась проливка конструкций.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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