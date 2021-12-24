Панков о Ландо: Черта есть нехорошая - тех, кто вам добро делал, вы потом предавали

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков охарактеризовал манеру и поступки бывшего обмбудсмена Александра Ландо, которого сегодня за его публичные высказывания гордума Саратова лишила звания Почетного гражданина города. Панков припомнил множество ситуаций, в которых Ландо вел себя неподобающе, как считает депутат

- Как всегда, если касается личных вопросов, Ландо ищет, кого сделать виновным.

Возможно, он забыл или хотел забыть, что не он один является участником тех лет. И многое хочет представить так, как ему это выгодно.

Перефразирую Булгакова. Ландо как человек может и был неплох - раньше. Но его всегда портил денежный вопрос. Так и сейчас.

Александр Соломонович никогда не любил, когда ему говорили, что он неправ. Но, как говорил Сергей Георгиевич, звон монет им разум затмевает. Не стану ворошить старое, уважаю возраст Александра Соломоновича. Но открытием моего телеграм-канала тоже, можно сказать, обязан ему. Вспомните, о чем тогда писал. Для чего его открыл. Говорить «пару слов», как тогда было. А не писать опус, как сейчас плачет наш Соломон. Так его звали все.

Так вот, именно в «телеге» несколько лет назад писал, что нужно убирать его из общественной палаты. Тогда её называли, по-моему, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ. Саша создал ее под себя. И он никак не мог понять, что форма европейского омбудсмена, космонавта и другие - это было только посмешищем. Но только одни издевались над ним, а другие давали работу, поддерживали. Это про них он сейчас вспоминает с издевкой. И ваше устройство в приёмную депутата, Александр Соломонович, на мой взгляд, просто было шансом дать вам работать. Как и тем, кого вы с собой привели.

Кстати, вы и их предали, даже тех, с кем пришли. А вас тогда Ипатов просто выгнал отовсюду. У вас черта есть нехорошая - тех, кто вам добро делал, вы просто потом предавали. Вспомните: Аяцков, Бондар, Ипатов и другие. Продолжать? Не думаю.

А когда вас выбрасывали, втаптывали в грязь, были те, кто боролись за вас. А вы их в грязную череду своих интриг втягивали - и Громова, и Володина.

Не то чтобы хочется извиниться за написанное - просто учили не обижать стариков. Но о том, что вы совершали, умалчивать тоже нельзя.

По поводу того, кто и когда был у прокурора. Александр Соломонович, зря бросаетесь такими заявлениями. Вместо того, чтобы разумно использовать шансы, которые вам давались. Опять же в память о былом к вам уважении. Но, как говорится, дело ваше.

Что касается института законотворчества. Вы знаете, как и кем он создавался. И знаете, как туда попали. Но не хотите одно признать: что он потерялся, как институт законотворчества . И не вы ли его уничтожили как научное учреждение?

Вот Вам пара слов. Это мои личные убеждения, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".