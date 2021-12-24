Пятница - вечер

Сегодня вечером, 24 декабря, Саратов встал в восьмибалльных пятничных пробках. Таковы данные с сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии на Рабочей/Железнодорожной, Чернышевского (возле Строительного колледжа) и около Воскресенского кладбища заблокировали движение в разных районах.

Стоит развязка на Шехурдина и кольцо на площади Ленина, а также центр города.

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