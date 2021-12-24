В Саратове возле рынка "Славянский" горела узбекская пекарня

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 24 декабря, в Ленинском районе Саратова произошел пожар возле рынка "Славянский", об этом сообщили в ГУ МЧС Саратовской области.

Сигнал о возгорании зарегистрировали в 16:25. Вызов поступил по адресу 50 лет Октября, 93.

Сразу 10 пожарно-спасательных подразделении выехали по вызову № 2. Было зарегистрировано задымление в подсобном помещении, назначение которого уточняется.

В 16:51 пожар был локализован. По данным очевидцев, горело в помещении расположенной здесь национальной пекарни.

Из-за перекрытия проспекта 50 Лет Октября в районе 3 Дачной образовались гигантские заторы.

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