Подавший сигнал бедствия самолет Саратов- Москва благополучно сел в Домодедово

Рейс из Саратова в Москву. который ранее подал сигнал бедствия, благополучно приземлился в столичном аэропорту.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах сообщил о подаче сигнала бедствия самолетом, который вылетел из Саратова в аэропорт Домодедово в Москве. Рейс снизился до высоты в 3 тысячи метров. Это произошло спустя полчаса после вылета.

Почему Boeing 737 подал сигнал тревоги - сейчас выясняется. Самолет приземлился в аэропорту назначения.

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