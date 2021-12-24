В Октябрьском районе снесут двухэтажный дом

В Октябрьском районе Саратова снесут еще один двухэтажный дом. Соотвествующий документ подписал Михаил Исаев.

Многоквартирный дом признан аварийным.

Речь идет о доме по адресу 1-й проезд Клочкова. Это двухэтажное здание, построенное в 1959 году. Его планируют снести до 3 февраля 2024 года. Хозяевам помещений предписано покинуть их за три месяца.

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