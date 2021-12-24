В Октябрьском районе снесут двухэтажный дом

В Октябрьском районе Саратова снесут еще один двухэтажный дом. Соотвествующий документ подписал Михаил Исаев.
Многоквартирный дом признан аварийным.
Речь идет о доме по адресу 1-й проезд Клочкова. Это двухэтажное здание, построенное в 1959 году. Его планируют снести до 3 февраля 2024 года. Хозяевам помещений предписано покинуть их за три месяца.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.