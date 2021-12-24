Самолет Саратов-Москва подал сигнал бедствия

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Самолет рейсом из Саратова снижается в Московскую область подав сигнал бедствия.
Борт Boeing 737 должен приземлиться в аэропорту Домодедово.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиаслужбах, "спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается".
Сейчас борт продолжает полет и самолет находится над Рязанской областью.
Вероятно речь идет о рейсе авиакомпании S7 Airlines.
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