В Волжском районе иномарка сбила женщину

Фото: Госавтоинспекция Саратов
Сегодня, 24 декабря, в Волжском районе Саратова иномарка сбила женщину, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 12:50 напротив дома № 47/53 на Первомайской. 47-летний мужчина на Chevrolet Lacetti сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе.
Пострадавшая попала в больницу.
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