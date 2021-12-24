Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 декабря 2021 11:45

В Волжском районе иномарка сбила женщину

Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Госавтоинспекция Саратов

Фото: Госавтоинспекция Саратов

Сегодня, 24 декабря, в Волжском районе Саратова иномарка сбила женщину, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 12:50 напротив дома № 47/53 на Первомайской. 47-летний мужчина на Chevrolet Lacetti сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Пострадавшая попала в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.