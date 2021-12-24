Жители Саратова пожаловались на замерзающую 45-ю маршрутку

Маршрутка № 45

Сегодня, 24 декабря, жители Саратова пожаловались на маршрутку № 45, где они сильно замерзли.

Как пишет пользователь в группе «ЧП в Саратове» ВКонтакте, водитель ГАЗели отказался включить печку в транспорте. При этом за окном было -15 градусов. На вопрос почему не включают, водитель ответил «Я так хочу».

Маршрут № 45 ходит «Микрорайон Иволгино – Октябрьское ущелье», его обслуживает перевозчик ООО «Ершовтрансавто». После сообщения от горожанина городская администрация заверила, что печка в машине была сломана и сейчас ее починили.

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