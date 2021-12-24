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Происшествия24 декабря 2021 11:04

Чиновницу из Дергачевского района осудили за фальшивую премию в 14 тысяч

Ущерб ей пришлось возместить
Наталия Калинина
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Чиновницу из Дергачевского района Саратовской области осудили за фальшивую премию в 14 тысяч. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В сентябре 2016 года чиновница получила доступ к деньгам из бюджета и не преминула этим воспользоваться. В мае 2018 года она вынудила свою сотрудницу назначить ей выплату, которая была по закону не положена. Ущерб бюджету составил 13 948 рублей. Когда все раскрылось злоумышленнице пришлось его возместить.

Суд приговорил ее к двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

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