Половина школ Саратовской области приняли решение уйти на каникулы досрочно

На сегодняшний день каникулы в Саратовской области объявлены в школах 33 муниципальных районов, городских округов (кроме Балашовского, Балтайского, Дергачевского, Ершовского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Саратовского, г. Саратова).

Ситуация с коронавирусом в образовательных организациях Саратовской области улучшилась. В регионе нет ни одного полностью закрытого учреждения. Количество классов, переведенных на дистанционный формат обучения, снизилось за неделю до 30. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом остается достаточно высокой. Об этом заявила замминистра образования области Ирина Чинаева.

Именно поэтому, по ее словам в начале недели министерством образования области были даны рекомендации о досрочном начале зимних каникул в период с 24 декабря 2021 года по 8 января 2022 года.

Вместе с тем, в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты 2 школы и 3 детских сада. Частично закрыты 192 класса в 51-ой школе и 11 групп в 9-ти детских садах.

В Саратовском государственном техническом университете и Саратовском государственном медицинском университете на дистанционное обучение переведены 372 студента 17 групп.

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